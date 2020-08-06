Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф объяснил, почему Боттас как напарник Хэмилтона лучше, чем Росберг

Вольф объяснил, почему Боттас как напарник Хэмилтона лучше, чем Росберг
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что считает Валттери Боттаса идеальным напарником для шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. По словам функционера, ситуация в команде после ухода Нико Росберга преобразилась в лучшую сторону.

«Валттери делает отличную работу. Он выиграл первую гонку в этом сезоне. Разница по сравнению с ситуацией, которая была с Нико Росбергом и Льюисом, заключается в том, что сейчас у нас хорошая атмосфера.

Это действительно позитивно и продуктивно для инженеров. У нас нет того недоверия, которое существовало между Нико и Льюисом», — приводит слова Вольфа GrandPX.

Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира в составе «Мерседеса».

В «Мерседесе» рассчитывают на трёхлетний контракт с Хэмилтоном
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020