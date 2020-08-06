Вольф объяснил, почему Боттас как напарник Хэмилтона лучше, чем Росберг

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что считает Валттери Боттаса идеальным напарником для шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. По словам функционера, ситуация в команде после ухода Нико Росберга преобразилась в лучшую сторону.



«Валттери делает отличную работу. Он выиграл первую гонку в этом сезоне. Разница по сравнению с ситуацией, которая была с Нико Росбергом и Льюисом, заключается в том, что сейчас у нас хорошая атмосфера.

Это действительно позитивно и продуктивно для инженеров. У нас нет того недоверия, которое существовало между Нико и Льюисом», — приводит слова Вольфа GrandPX.



Напомним, Росберг завершил карьеру в Формуле-1 в конце 2016 года, став чемпионом мира в составе «Мерседеса».