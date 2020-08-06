В «Феррари» объяснили отсутствие новинок нежеланием тратить время на мелкие проблемы

Глава отдела по развитию «Феррари» Энрико Кардиле заявил, что на Гран-при 70-летия, который пройдёт в грядущие выходные на «Сильверстоуне», «Скудерия» не будет использовать никакие новинки из-за нежелания тратить на них время. По словам специалиста, главная задача команды — добиться эффективности от базовой конструкции болида.

«Мы знаем, что сейчас у нас нет шансов на победу, но это не меняет наших амбиций. Мы хотим каждый день извлекать максимум пользы из сложившейся ситуации и набирать как можно больше очков.

Пока конструкция болида SF1000 остаётся неизменной. Мы должны постараться лучше раскрыть потенциал нашей машины. Мы хотим дать обоим нашим гонщикам шанс добиться хорошего результата. А это также значит, что команда не может позволить себе тратить время на мелкие проблемы», – приводит слова Кардиле GPblog.