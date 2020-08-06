Источник: Феттель подписал с «Астон Мартин» многолетний контракт

Себастьян Феттель уже подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport. По данным издания, четырёхкратный чемпион заключил с командой соглашения на тех же условиях, что хотел получить от «Феррари» и от которых отказалась «Скудерия».



Ожидалось, что официальное объявление о сделке должно последовать на этой неделе, но команда решила повременить с ним по этическим соображениям, так как у Серхио Переса, которого должен заменить Феттель, был выявлен коронавирус.



Ранее ряд источников сообщил, что на приглашении Феттеля настаивал лично владелец «Рейсинг Пойнт» Лоуренс Стролл. Его команда со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. По мнению Стролла, Перес, хоть и является быстрым пилотом, а также приносит с собой спонсорские деньги, не вписывается в концепцию нового проекта. Многие СМИ писали, что владелец команды хочет видеть более узнаваемого в мире Ф-1 пилота в качестве лидера коллектива.