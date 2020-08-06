Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1

Боттас остался с «Мерседесом» — теперь ждём контрактов Хэмилтона и Феттеля. Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021.