Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена
«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между немецкой командой Формулы-1 «Мерседес» и её нынешним гонщиком — финном Валттери Боттасом. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1
Боттас остался с «Мерседесом» — теперь ждём контрактов Хэмилтона и Феттеля. Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021.
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1
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