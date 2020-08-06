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От участия в Гран-при 70-летия Формулы-1 Переса отделяет только тест на коронавирус

От участия в Гран-при 70-летия Формулы-1 Переса отделяет только тест на коронавирус
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды «Рейсинг Пойнт» опубликовала заявление, в котором сообщила, что пилот команды Серхио Перес всё ещё может принять участие в Гран-при 70-летия в эти выходные. Период его карантина по коронавирусу завершён, для допуска к соревнованиям ему нужен один отрицательный тест на COVID-19.

«Министерство здравоохранения Великобритании подтвердило, что период карантина Серхио Переса завершён. В соответствии с кодексом ФИА Серхио потребуется подтверждённый отрицательный результат теста на COVID-19, прежде чем он сможет войти в паддок.

Само тестирование назначено на сегодня, 6 августа. Команда рассчитывает принять решение о том, кто будет выступать вместе с Лэнсом Строллом на Гран-при 70-летия, не позднее утра 7 августа», — говорится в заявлении «Рейсинг Пойнт».

Напомним, на Гран-при Великобритании Переса заменял Нико Хюлькенберг, однако немец не смог стартовать в гонке из-за проблем с болидом.

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