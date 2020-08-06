В «Феррари» не считают, что у них третий болид по скорости

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не считает, что у итальянской команды сейчас третий по силе болид, несмотря на обновления, которые команда привезла в Великобританию.



«Мы, безусловно, отстаём от „Мерседеса“ и „Ред Булл“. Думаю, „Феррари“ достаточно близка к остальным командам. Мы привезли в Сильверстоун болид с низкой прижимной силой, а оптимизация позволила нам скинуть пару десятых с круга. Всё достаточно плотно, в каких-то гонках мы будем близки, а в каких-то окажемся впереди. Наша задача — развитие болида. Мы очень недовольны проблемами болида в пятницу, это совершенно не помогло Себастьяну Феттелю. Мы провели не лучший уик-энд. Сейчас скорость машины является недостаточной», — приводит слова Маттиа Бинотто Motorsport.



По итогам Гран-при Великобритании Шарль Леклер финишировал третьим.