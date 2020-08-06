Установлены точные причины аварии Даниила Квята

Шинная компания «Пирелли» и команда Формулы-1 «Альфа Таури» завершили расследование причин серьёзной аварии российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Великобритании. Замедленные повторы показали, что Квят потерял контроль над болидом из-за проблемы с задним правым колесом, которое начало сходить с колёсного диска. Теперь инженерам удалось установить, что привело к этой проблеме.



«Механическая проблема привела к перегреву изнутри правого заднего колёсного диска, что в свою очередь привело к возгоранию борта шины (части, которая соединяет резину с колесом). В результате борт больше не фиксировал колесо на диске. Это привело к потере давления. Так что само колесо не сыграло никакой роли в возникновении инцидента», — гласит заявление «Пирелли».

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