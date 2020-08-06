Хюлькенберг ведёт переговоры о полноценном возвращении в Формулу-1

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, заменяющий Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт», рассказал, что ведёт переговоры о полноценном возвращении в Формулу-1 в 2021 году.



«Если честно, был на связи с рядом людей из индустрии Формулы-1, с несколькими руководителями команд, потому что очевидно, что все мы знаем друг друга. В одних случаях были просто разговоры, в других — насчёт будущего. Определённо, я веду обсуждения и переговоры, но ничего конкретного ещё нельзя сказать. Полагаю, должно пройти несколько недель, прежде чем всё обретёт конкретику.



Приятно слышать отзывы о моём выступлении. Но, думаю, оно не играет большой роли: когда речь заходит о будущем, то изучаются и другие вещи. Конечно, если у тебя сильный результат, это хорошая реклама, но, думаю, руководители команд не смотрят на разовые выступления, особенно в таких условиях. Так что да, было бы хорошо провести отличную гонку, если я за рулём. Просто хочу стать хорошей заменой и по максимуму помочь команде, а всё остальное решится потом, это отдельный вопрос», — приводит слова Хюлькенберга Crash.