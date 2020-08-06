Албон — об аварии с Магнуссеном: я бы сделал то же самое
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон считает, что не допустил ошибки, когда атаковал датского пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в конце первого круга Гран-при Великобритании Формулы-1. Албон задел болид Магнуссена, который после этого вылетел с трассы и попал в аварию. Александер заработал от стюардов пятисекундный штраф и в итоге закончил гонку на восьмой позиции.
«Магнуссен допустил ошибку, в результате образовалось пространство, и я в него нацелился. Если бы такое произошло снова, я бы сделал то же самое», — приводит слова Албона Motorsport-Total.
В общем зачёте Формулы-1 Албон после четырёх этапов, набрав 26 очков, занимает шестое место. У его напарника Макса Ферстаппена, идущего третьим, — 52 очка.
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