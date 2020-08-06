Феттель рассказал, куда он ездил с боссом «Рейсинг Пойнт» Зафнауэром

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал информацию, что он уехал после Гран-при Великобритании на одной машине с руководителем «Рейсинг Пойнт» Отмаром Зафнауэром.
«Всё верно, мы поехали на заправку. После этого он уехал домой, а я куда-то ещё. У него отличная машина, Ferrari 488 Pista. Он говорил о ней ещё много лет назад, теперь у него есть такая. Думаю, несколько странно, что люди придают важности этому событию. В этом нет никаких новостей. Но ладно», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Magazin.
Ранее сообщалось, что официальное объявление о сделке между «Рейсинг Пойнт» и Феттелем должно последовать на этой неделе, но команда решила повременить с ним по этическим соображениям, так как у Серхио Переса, которого должен заменить Феттель, был выявлен коронавирус.
Тем не менее, по информации СМИ, Перес может сохранить место в команде благодаря увеличению спонсорской поддержки.
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