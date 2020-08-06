Ирвайн: не думаю, что Сайнс сможет соперничать с Леклером

Экс-пилот «Феррари» Эдди Ирвайн поделился мыслями, как будут сосуществовать в «Скудерии» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, которые будут выступать вместе с 2021 года. Ирландец убеждён, что Сайнс не захочет принимать роль второго пилота, но подчёркивает, что соперничать с Леклером у него не получится.

«Я не был парнем, который побеждал. Но у меня никогда не было проблем с Шумахером. Если я должен был его пропустить, делал это. У меня был лишь один путь. Для Сайнса это станет непростой задачей. Но не думаю, что он сможет соперничать с Шарлем. Как бы то ни было, его результаты на трассе это покажут. Мне кажется, в „Феррари“ приняли верное решение. Команде стоит отпустить Феттеля уже сейчас. Даже заплатил бы ему, лишь бы он ушёл», — приводит слова Ирвайна GPblog.