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Тото Вольф — о протестах «Рено»: им не нравится, что «Рейсинг Пойнт» набрала столько очков

Тото Вольф — о протестах «Рено»: им не нравится, что «Рейсинг Пойнт» набрала столько очков
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал протест «Рено», которая французская команда подала против «Рейсинг Пойнт». По словам функционера, Энстоун ведёт такую политику не из-за борьбы ради спортивных принципов, а просто из-за хороших результатов конкурирующего коллектива.

«Могу понять, когда кто-то подаёт протест, чтобы что-то прояснить. В „Рено“ говорят, что это дело принципа, но на самом деле, им просто не нравится, что „Рейсинг Пойнт“ набрали столько очков. Глобально вопрос заключается в том, позволить ли существовать клиентским командам. В такой ситуации, заводские команды получат хорошую прибыль, а маленькие команды станут более конкурентоспособными. Это выигрышный вариант для всех», — приводит слова Вольфа Planet F1.

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