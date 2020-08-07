Тото Вольф — о протестах «Рено»: им не нравится, что «Рейсинг Пойнт» набрала столько очков
Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал протест «Рено», которая французская команда подала против «Рейсинг Пойнт». По словам функционера, Энстоун ведёт такую политику не из-за борьбы ради спортивных принципов, а просто из-за хороших результатов конкурирующего коллектива.
«Могу понять, когда кто-то подаёт протест, чтобы что-то прояснить. В „Рено“ говорят, что это дело принципа, но на самом деле, им просто не нравится, что „Рейсинг Пойнт“ набрали столько очков. Глобально вопрос заключается в том, позволить ли существовать клиентским командам. В такой ситуации, заводские команды получат хорошую прибыль, а маленькие команды станут более конкурентоспособными. Это выигрышный вариант для всех», — приводит слова Вольфа Planet F1.
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