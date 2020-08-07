Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель: во время Гран-при Айфеля температура может быть около нуля градусов

Феттель: во время Гран-при Айфеля температура может быть около нуля градусов
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о будущем Гран-при Айфеля.

«Мы можем ожидать чего угодно. Если нам повезёт, то во время гонки будет 20 градусов, но может быть и около нуля. Это, безусловно, может стать проблемой. Неспроста этот регион называют немецкой Сибирью.

Я думаю, что „Нюрбургринг“ — отличная трасса, у меня отличные воспоминания о ней. Так что я с нетерпением жду возвращения туда. Это хорошая трасса для пилотирования, так что пилотам там будет весьма интересно. Думаю, погода тоже сыграет свою роль. Было бы странно, если бы это было не так», — приводит слова Себастьяна Феттеля Autosport.

Гонка в Германии пройдёт 11 октября 2020 года. Средняя температура в регионе в это время составляет всего 10 градусов по Цельсию.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020