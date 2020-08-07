Феттель: во время Гран-при Айфеля температура может быть около нуля градусов

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мнением о будущем Гран-при Айфеля.



«Мы можем ожидать чего угодно. Если нам повезёт, то во время гонки будет 20 градусов, но может быть и около нуля. Это, безусловно, может стать проблемой. Неспроста этот регион называют немецкой Сибирью.



Я думаю, что „Нюрбургринг“ — отличная трасса, у меня отличные воспоминания о ней. Так что я с нетерпением жду возвращения туда. Это хорошая трасса для пилотирования, так что пилотам там будет весьма интересно. Думаю, погода тоже сыграет свою роль. Было бы странно, если бы это было не так», — приводит слова Себастьяна Феттеля Autosport.



Гонка в Германии пройдёт 11 октября 2020 года. Средняя температура в регионе в это время составляет всего 10 градусов по Цельсию.