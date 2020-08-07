Сайнс назвал Ферстаппена лучшим пилотом Формулы-1
Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мнением о своём бывшем напарнике, гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Макс был и остаётся одним из сильнейших, если не сильнейшим гонщиком в пелотоне на данный момент. Он очень хорош. Независимо от того, о какой области вы меня спросите, он очень хорош во всём. Я многому научился за время наших совместных выступлений, и это сделало меня лучше как пилота. Я могу сказать о нём только хорошее, если говорить о пилотировании. Он действительно классный парень, и я отлично лажу с ним», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport-Total.
Карлос Сайнс выступал в одной команде с Максом Ферстаппеном в дебютном сезоне, в составе команды «Торо Россо» в 2015 году.
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