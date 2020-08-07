Тест Переса на COVID-19 дал положительный результат, его снова заменит Хюлькенберг

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг заменит Серхио Переса в составе команды «Рейсинг Пойнт» на Гран-при 70-летия на автодроме в Сильверстоуне, сообщает пресс-служба команды. Последний тест Серхио Переса на коронавирус дал положительный результат, в связи с чем мексиканец не сможет принять участие в гонке и продолжит следовать указаниям Министерства здравоохранения Англии.



«Я рад снова работать с командой в Сильверстоуне. В прошлый уик-энд это был настоящий шаг в неизвестность, поскольку я несколько лет был вдали от команды и мне предстояло пилотировать болид, за рулём которого я раньше не ездил. За последнюю неделю я многое узнал о болиде и готов применить свой опыт в эти выходные. Гонки на одной и той же трассе несколько упрощают задачу, а команда проделала большую работу, чтобы помочь мне набрать темп. Думаю, что мы сможем побороться за очки, что и является моей целью. Кроме того, я хочу пожелать Чеко скорейшего выздоровления», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.