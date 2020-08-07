Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при 70-летия, Хюлькенберг — 4-й, Квят — 9-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка Гран-при 70-летия Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Даниил Квят по итогам сессии стал девятым, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат. Все пилоты работали на шинах «софт», изучая мягкий компаунд С4, который не использовался неделю назад.
Формула-1. Гран-при 70-летия. Первая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.26,166
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,138
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,727
4. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,776
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,896
6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,114
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,332
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,373
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,487
10. Эстебан Окон («Рено») — +1,535
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,541
12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,680
13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,742
14. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,972
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,004
16. Николас Латифи («Уильямс») — +2,060
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,345
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,489
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,794
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,153.
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