Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при 70-летия, Хюлькенберг — 4-й, Квят — 9-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка Гран-при 70-летия Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Даниил Квят по итогам сессии стал девятым, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат. Все пилоты работали на шинах «софт», изучая мягкий компаунд С4, который не использовался неделю назад.



Формула-1. Гран-при 70-летия. Первая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.26,166

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,138

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,727

4. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,776

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,896

6. Александер Албон («Ред Булл») — +1,114

7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,332

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,373

9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,487

10. Эстебан Окон («Рено») — +1,535

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,541

12. Ландо Норрис («Макларен») — +1,680

13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,742

14. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,972

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,004

16. Николас Латифи («Уильямс») — +2,060

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,345

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,489

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — +2,794

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,153.