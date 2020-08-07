Перес отреагировал на положительный тест на коронавирус

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес кратко прокомментировал известие, что его новый тест на наличие в организме коронавируса опять дал положительный результат. В связи с этим мексиканец не примет участия в Гран-при 70-летия Формулы-1 в Сильверстоуне. Теоретически под вопросом оказалось и выступление Переса в следующем этапе Формулы-1 — Гран-при Испании в Барселоне, который запланирован уже на следующие выходные, с 14 по 16 августа. Пока Переса в составе «Рейсинг Пойнт» заменяет Нико Хюлькенберг.



«Я не смогу оказаться в эти выходные за рулём машины. Желаю всего наилучшего Нико и всей моей команде! К счастью, я отлично себя чувствую и надеюсь скоро вернуться. Спасибо за поддержку!» — написал Перес в собственном твиттер-аккаунте.