Сайнс: какое отношение коленопреклонение имеет к расизму?

Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс высказался на тему акций по борьбе с расизмом в Формуле-1. По мнению Сайнса, СМИ следует оказывать меньшее давление на пилотов, которые не участвуют в коленопреклонении перед Гран-при.



«Какое отношение коленопреклонение имеет к расизму? Это просто жест, который ничего не меняет. Люди больше думают о том, кто встал на колено, а кто нет, чем о том, кто против расизма, а кто нет.



Негативные комментарии? Я их получил не так много, но при этом я не чувствовал себя оскорблённым или подавленным. Так что у меня не было необходимости писать что-либо в социальных сетях, как Леклер. Но это показывает, насколько журналисты давят на Формулу-1. Люди начинают путаться в том, кто является расистом, а кто нет. Пора перестать говорить об этом», — приводит слова Сайнса GrandPX.