Леклер: я не приемлю оскорблений за то, что не преклоняю колено

Выступая на пресс-конференции перед Гран-при 70-летия пилот «Феррари» Шарль Леклер пояснил свои публикации в «Твиттере», в которых он ответил на обвинения болельщиков, назвавших гонщика расистом.

«Я просто больше не хочу, чтобы меня осуждали. Как уже много раз говорил, я довольно активен в социальных сетях и просто не приемлю, чтобы меня называли так. Меня оскорбляли в последние несколько недель просто за то, что не преклоняю колено. Проясню ситуацию. Я просто хотел опубликовать твиты, чтобы выразить свои чувства», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Ранее Шарль заявил, что не желает преклонять колено во время антирасистских акций перед гонками Ф-1, так как негативно относится к протестам движения Black Lives Matter, которые связаны с насилием.