Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: я не приемлю оскорблений за то, что не преклоняю колено

Леклер: я не приемлю оскорблений за то, что не преклоняю колено
Авто / Формула-1 0

Выступая на пресс-конференции перед Гран-при 70-летия пилот «Феррари» Шарль Леклер пояснил свои публикации в «Твиттере», в которых он ответил на обвинения болельщиков, назвавших гонщика расистом.

«Я просто больше не хочу, чтобы меня осуждали. Как уже много раз говорил, я довольно активен в социальных сетях и просто не приемлю, чтобы меня называли так. Меня оскорбляли в последние несколько недель просто за то, что не преклоняю колено. Проясню ситуацию. Я просто хотел опубликовать твиты, чтобы выразить свои чувства», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Ранее Шарль заявил, что не желает преклонять колено во время антирасистских акций перед гонками Ф-1, так как негативно относится к протестам движения Black Lives Matter, которые связаны с насилием.

Леклер расстроен, что его называют расистом
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020