Зак Браун: в «Рейсинг Пойнт» заявляли, что копировали болид по фото. Это полная ерунда

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал сравнительно мягкое наказание «Рейсинг Пойнт» за незаконное копирование прошлогодних тормозных воздухозаборников «Мерседеса». Команда оштрафована на € 400 тыс. и потеряла 15 очков в Кубке конструкторов. При этом ей разрешено дальше использовать спорные воздухозаборники.
«Команду признали виновной, но я обеспокоен, что они сейчас сохраняют на машине узлы, которые были признаны нелегальными в Австрии. Думаю, это озадачивает болельщиков. Как что-то, что было нелегальным в Австрии, может всё ещё находиться на машине?
Они заявляли, что скопировали болид по фотографиям. При прочтении документа очевидно, что это полная ерунда. И поэтому нужно задавать вопросы и насчёт всего остального на этой машине. Так что потенциально это лишь верхушка айсберга, отправная точка в изучении, что произошло. Я не думаю, что это здоровая ситуация для спорта.
Они как конструкторы получили штраф, а пилоты — нет. Мы как команды боремся друг с другом, но все пилоты тоже борются друг с другом, однако их гонщики смогли сохранить свои очки. Думаю, решение подняло больше вопросов, чем дало ответов, и теперь у нас есть новые свидетельства. Мы собираемся быстро всё изучить, понять процесс апелляции и решить, хотим ли потенциально в нём участвовать", — приводит слова Брауна RaceFans.
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