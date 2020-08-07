Вольф недоволен отношением Формулы-1 к «Мерседесу» и не готов подписать Договор согласия

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команду не устраивают нынешние условия нового Договор согласия — документа, который регламентирует взаимоотношения ФИА, организаторов Формулы-1 и команд и помимо прочего определяет, как между конюшнями будут распределяться призовые. Новый Договор согласия предусматривает намного более справедливое распределение денег и убирает бонусы всех топ-команд, кроме «Феррари».



«Договор согласия, очевидно, вовлекает 10 команд, ФИА и FOM. Мы уважаем то, что у каждого есть своя точка зрения, свои интересы. Мы со стороны „Мерседеса“ ясно дали понять, что довольны более равному распределению призового фонда. Мы согласились на подход, при котором вознаграждается успех, который возможен для всех. „Мерседес“, вероятно, главная жертва в плане потери доходов. „Феррари“ сохранила положение, дающее преимущество. „Ред Булл“, очевидно, балансируется с помощью „Альфа Таури“. Так что нам новые условия вредят больше всех.



Я считаю, что „Мерседес“ внёс свой вклад в спорт в последние годы. Помимо того, что мы конкурентоспособны на трассе, у нас гонщик с очевидно самой большой глобальной популярностью. Но я вижу, что во время переговоров к нам не относятся так, как следовало бы. Поэтому ещё есть ряд открытых вопросов — юридических, коммерческих и спортивных. Я не считаю себя готовым подписать Договор согласия», — приводит слова Вольфа The Race.



В пресс-службе Формулы-1 оперативно выпустили своё заявление в ответ на слова Вольфа.



«Формула-1 конструктивно общалась со всеми командами и прислушивалась к их взглядам. Это соглашение важно для будущего спорта и всех болельщиков. Мы двигаемся вперёд, никаких задержек больше не будет», — гласит заявление.



По информации BBC, «Мерседес» должен определиться со своим будущим в Формуле-1 до 12 августа.