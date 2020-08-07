Карякин продаёт машину, чтобы собрать деньги на участие в «Дакаре»

Чемпион ралли-марафона «Дакар»-2017 Сергей Карякин рассказал, что ему пришлось выставить на продажу свой автомобиль Volkswagen Golf R, чтобы собрать деньги для оплаты стартового взноса на «Дакар»-2021. Машину Карякин оценил в 1,65 млн рублей.



«История 2018 года, когда я продавал Mercedes Benz Sprinter, повторяется. Продаю Golf ради участия в «Дакаре». Сейчас заканчивается время подачи заявок, и нужно хоть какие-то деньги найти, чтобы просто выиграть время. Если не проплатить часть взноса, меня потом не включат в стартовый лист.



Мы построили новую машину, техничку, есть определённый объём запчастей. Но нужны деньги на стартовые взносы, это 10 миллионов. Ещё необходимо, чтобы машины и команда доехали до Марселя, погрузились на паром, долетели до Саудовской Аравии. А ещё есть траты на питание, проживание и запчасти для спортивных автомобилей», — приводит слова Карякина «Екатеринбург Онлайн».