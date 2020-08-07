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Бинотто: здорово, если «Мерседес» останется в Формуле-1

Бинотто: здорово, если «Мерседес» останется в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что боссы «Мерседеса» всё же подпишут новый Договор согласия и продолжат выступать в Формуле-1 и в последующие годы.

«Я незнаком с позицией „Мерседеса“, решать им. Надеюсь, что они подпишут новый Договор согласия. Думаю, будет здорово, если они останутся с нами на следующий год и все последующие. Мы единственные команды, которые выступали в Формуле-1, когда чемпионат только появился. Что касается нас, мы, конечно же, подпишем новое соглашение», — приводит слова функционера Autosport.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что недоволен отношением к своей команде, и признался, что пока не готов подписывать Договор согласия. Напомним, на протяжении последних лет именно «Мерседес» является доминирующей силой в чемпионате.

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