Бинотто: здорово, если «Мерседес» останется в Формуле-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что боссы «Мерседеса» всё же подпишут новый Договор согласия и продолжат выступать в Формуле-1 и в последующие годы.
«Я незнаком с позицией „Мерседеса“, решать им. Надеюсь, что они подпишут новый Договор согласия. Думаю, будет здорово, если они останутся с нами на следующий год и все последующие. Мы единственные команды, которые выступали в Формуле-1, когда чемпионат только появился. Что касается нас, мы, конечно же, подпишем новое соглашение», — приводит слова функционера Autosport.
Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что недоволен отношением к своей команде, и признался, что пока не готов подписывать Договор согласия. Напомним, на протяжении последних лет именно «Мерседес» является доминирующей силой в чемпионате.
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