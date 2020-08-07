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Квят признался, что работа мягких шин не стала для него сюрпризом

Квят признался, что работа мягких шин не стала для него сюрпризом
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик итальянской «Альфа Таури» Даниил Квят кратко прокомментировал ход пятничных свободных заездов Гран-при Великобритании Формулы-1. В первой тренировке Квят показал девятое время, а во второй остался 12-м. При этом Квят оба раза опередил французского напарника, Пьера Гасли, на счету которого 11-й и 13-й результат соответственно.

«Достойная пятница, мы сегодня проехали много полезных кругов. Работа шин C4 не стала большим сюрпризом, мы продолжим оценивать шины, чтобы стало понято, что они любят или не любят. Как и всегда, мы проанализируем все данные, чтобы завтра вернуться в наилучшей форме для квалификации и гонки», — приводит слова российского пилота пресс-служба итальянской команды.

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