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Перес — единственный в Формуле-1, у кого за последнюю неделю выявили коронавирус

Перес — единственный в Формуле-1, у кого за последнюю неделю выявили коронавирус
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 выпустила официальное заявление, в котором сообщила последние результаты массового тестирования обитателей паддока на коронавирус. Согласно результатам, единственным заболевшим за последнее время остаётся мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

«Международная автомобильная федерация и Формула-1 могут подтвердить, что между 31 июля и 6 августа было проведено 5127 тестов на коронавирус среди гонщиков, сотрудников команд и персонала. Из них, как ранее было объявлено, повторный положительный тест был выявлен у одного человека. ФИА и Формула-1 не будут сообщать детальной информации о командах и персонах, а результаты будут публично обнародоваться каждые семь дней», — гласит сообщение.

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