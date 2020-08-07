Вольф обвинил боссов команд в двуличности насчёт Договора согласия

Глава «Мерседеса» Тото Вольф обвинил боссов нескольких команд в двуличности в вопросе подписания Договора согласия. По словам функционера, некоторые руководители открыто поддерживают идеи Liberty Media, но во время закрытых встреч меняют риторику.
«Большинство команд, если не 90%, придерживаются точки зрения, что многое нужно прояснить, что есть критические моменты в вопросах управления и коммерции, которые необходимо обсуждать. Но на камеру некоторые из боссов команд поддерживают боссов чемпионата.
На наших встречах эти же люди становятся самыми громкими. Мне кажется, нужно собраться с силами и высказать своё мнение. Мы любим этот спорт. У нас есть основные цели, которые мы разделяем с ФИА и Liberty Media. Все мы хотим остаться в этом спорте, и детали нужно обсуждать", — приводит слова Вольфа RaceFans.
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