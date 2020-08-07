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Сайнс рассказал, зачем решил побороться с Квятом во время тренировки

Сайнс рассказал, зачем решил побороться с Квятом во время тренировки
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал небольшой инцидент с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом на тренировке Гран-при 70-летия Формулы-1, когда Сайнс сначала не пропустил Квята, но затем не удержал машину и выехал на обочину трассы.

«Он ехал на „медиуме“, а я — на „софте“. У меня были проблемы с расслоением, но я решил повеселиться, он мой хороший товарищ, мне нравится гоняться с ним. Я проиграл. Оставил ему достаточно места, но из-за износа шин почти потерял машину. Но я посмеялся в этот момент.

Довольно странная пятница. Мы решили провести всю пятницу на шинах „софт“, чтобы сберечь „медиум“ и „хард“ на более позднюю часть уик-энда. На этих шинах просто „выживаешь“, — приводит слова Сайнса Motorsport-Total.

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