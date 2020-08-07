Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас просил у «Мерседеса» двухлетний контракт, но ему отказали

Боттас просил у «Мерседеса» двухлетний контракт, но ему отказали
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, подписавший на неделе новый контракт с немецкой командой, признался, что просил у руководства двухлетнее соглашение, но получил отказ.

«Честно говоря, просил двухлетний контракт, но мне отказали. У них был план предложить контракт на один год, так что я просто согласился. Что касается шансов на титул в нынешнем сезоне, впереди ещё достаточно гонок, возможности есть. Собираюсь бороться за титул в нынешнем и следующем сезонах», — приводит слова Боттаса GPblog.

Напомним, Боттас выступает в составе «Мерседеса» с 2017 года. Немецкая команда также владеет правами на воспитанника молодёжной программы пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. Именно британца называют главным кандидатом на место Валттери в «Мерседесе».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020