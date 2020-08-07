Боттас просил у «Мерседеса» двухлетний контракт, но ему отказали
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, подписавший на неделе новый контракт с немецкой командой, признался, что просил у руководства двухлетнее соглашение, но получил отказ.
«Честно говоря, просил двухлетний контракт, но мне отказали. У них был план предложить контракт на один год, так что я просто согласился. Что касается шансов на титул в нынешнем сезоне, впереди ещё достаточно гонок, возможности есть. Собираюсь бороться за титул в нынешнем и следующем сезонах», — приводит слова Боттаса GPblog.
Напомним, Боттас выступает в составе «Мерседеса» с 2017 года. Немецкая команда также владеет правами на воспитанника молодёжной программы пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. Именно британца называют главным кандидатом на место Валттери в «Мерседесе».
- 7 августа 2020
-
22:48
-
22:36
-
21:52
-
21:40
-
21:40
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:44
-
20:43
-
20:24
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:47
-
19:01
-
18:36
-
17:58
-
17:18
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:27
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:17
-
15:11
-
14:31
-
13:52
-
12:22
-
11:43
-
11:02
-
10:53
-
10:00
Партнерский контент