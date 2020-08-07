В «Феррари» намерены подать апелляцию на размер штрафа, наложенного на «Рейсинг Пойнт»

Руководство «Феррари» будет подавать апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно нарушений со стороны «Рейсинг Пойнт».

Напомним, сегодня, 7 августа, ФИА удовлетворила протесты «Рено» и признала, что в «Рейсинг Пойнт» нарушили правила при проектировке задних тормозных воздуховодов. Подчёркивалось, что разработчиком этого компонента является «Мерседес». В результате «Рейсинг Пойнт» оштрафовали на € 400 тыс. и лишили 15 очков.

Но в «Скудерии» сочли такое наказание слишком мягким и будут требовать ужесточения штрафных санкций. То же самое намерены делать и другие коллективы, в частности «Рено» и «Макларен».

«Важно то, что стало ясно: имело место нарушение правил. Это отправная точка. Очевидно, дело в задних тормозных воздуховодах, но за этим стоит целая концепция, которая заключается в копировании. Позволяем мы копировать машины или нет? Факт тот, что с тормозными воздуховодами было нарушение. Было ли наказание достаточно суровым? Нам нужно изучить 14 страниц», — приводит слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто The Race.