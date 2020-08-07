Леклер рассказал о трудностях «Феррари» на тренировках

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при 70-летия Формулы-1.



«Сегодня было неплохо, хотя и труднее, чем в прошлую пятницу. Мы работаем, чтобы попробовать понять шины, ведь между «медиумом» и «софтом» большая разница в уровне сцепления. Мы были немного медленными на «медиуме», что необычно для нас.



Баланс машины довольно хороший, просто общая скорость на «медиуме» не так хороша, как мы надеялись. Ещё нужно поработать над рядом вещей перед завтрашней квалификацией с целью пройти второй сегмент на «медиуме». Мы думаем, так попробуют сделать многие машины. Как бы то ни было, будет очень интересно посмотреть, на каких компаундах все начнут гонку — она должна быть непредсказуемой, с множеством разных стратегий», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».