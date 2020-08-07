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Хэмилтон: знаю, насколько силён Боттас. Произойти может всё, что угодно

Хэмилтон: знаю, насколько силён Боттас. Произойти может всё, что угодно
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при 70-летия, а также выразил опасения, что Валттери Боттас помешает ему одержать вторую победу подряд на «Сильверстоуне».

«Это было хорошее начало уик-энда. Мы получили много информации ещё на минувшей неделе, так что сегодня внесли лишь небольшие коррективы в настройки. В результате нам удалось добиться прогресса. Ощущения на „софте“ и „медиуме“ очень схожи, разница во времени между ними также небольшая, но вместе с тем мы видели перегрев резины.

Было здорово одержать здесь победу на минувшей неделе, но я знаю, насколько силён Валттери Боттас. Минувшая гонка показала, что в Формуле-1 может случиться всё, что угодно", — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».

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