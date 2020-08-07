«Удивлён, как мало он знает о правилах Формулы-1». Зафнауэр жёстко ответил Заку Брауну

Руководитель команды «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр остался очень недоволен заявлением главы «Макларена» Зака Брауна после решения стюардов признать «Рейсинг Пойнт» виновной в незаконном копировании задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса». Браун заявил, что подобное решение стюардов доказывает, что в «Рейсинг Пойнт» не могли скопировать прошлогодний болид «Мерседеса» с помощью изучения фотографий и «реверсивной инженерии» и что подобные объяснения команды — просто ерунда.



«Для Зака Брауна это ерунда, потому что он не инженер. У него вообще нет представления о том, про что он говорит. Ноль. Я удивлён, как мало он знает о правилах Формулы-1. Мне кажется, что он больше знает про исторические гонки, чем про Формулу-1», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

Зак Браун: в «Рейсинг Пойнт» заявляли, что копировали болид по фото. Это полная ерунда