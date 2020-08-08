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Сарджент выиграл первую гонку Формулы-3 в Великобритании, Смоляр — 13-й

Сарджент выиграл первую гонку Формулы-3 в Великобритании, Смоляр — 13-й
Авто / Младшие серии 0

Гонщик Prema Логан Сарджент занял первое место в первой гонке этапа Формулы-3 на Гран-при 70-летия. Второе место занял гонщик HWA Джейк Хьюз, третьим стал Лиам Лоусон из Hitech.

Российский гонщик Александр Смоляр финишировал тринадцатым. Сын Ральфа Шумахера Давид финишировал 15-м, София Флёрш пришла к финишу 20-й.

Формула-3. Великобритания. Первая гонка

1. Логан Сарджент (Prema) — 20 кругов
2. Джейк Хьюз (HWA) +1,5
3. Лиам Лоусон (Hitech) +2,0
4. Фредерик Вести (Prema) +2,3
5. Дэвид Бекманн (Trident) +4,8
6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +9,3
7. Оскар Пиастри (Prema) +10,0
8. Бент Вискал (MP Motorsport) +10,7
9. Клемент Новалак (Carlin) +11,0
10. Лирим Цендели (Trident) +11,5
...13. Александр Смоляр (ART Grand Prix) +17,2
...15. Давид Шумахер (Charouz) +20,4
...20. София Флёрш (Campos) +24,0.

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