Сарджент выиграл первую гонку Формулы-3 в Великобритании, Смоляр — 13-й

Гонщик Prema Логан Сарджент занял первое место в первой гонке этапа Формулы-3 на Гран-при 70-летия. Второе место занял гонщик HWA Джейк Хьюз, третьим стал Лиам Лоусон из Hitech.



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал тринадцатым. Сын Ральфа Шумахера Давид финишировал 15-м, София Флёрш пришла к финишу 20-й.



Формула-3. Великобритания. Первая гонка



1. Логан Сарджент (Prema) — 20 кругов

2. Джейк Хьюз (HWA) +1,5

3. Лиам Лоусон (Hitech) +2,0

4. Фредерик Вести (Prema) +2,3

5. Дэвид Бекманн (Trident) +4,8

6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +9,3

7. Оскар Пиастри (Prema) +10,0

8. Бент Вискал (MP Motorsport) +10,7

9. Клемент Новалак (Carlin) +11,0

10. Лирим Цендели (Trident) +11,5

...13. Александр Смоляр (ART Grand Prix) +17,2

...15. Давид Шумахер (Charouz) +20,4

...20. София Флёрш (Campos) +24,0.