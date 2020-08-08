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Пять команд решили обжаловать решение ФИА по делу о «розовом «Мерседесе»

Пять команд решили обжаловать решение ФИА по делу о «розовом «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Сразу пять команд подали апелляцию на решение Международной автомобильной федерации по делу о «розовом «Мерседесе», сообщает GPBlog.

Команды «Уильямс», «Макларен», «Феррари» и «Рено» заявили о намерении обжаловать слишком мягкое наказание «Рейсинг Пойнт», в то время как «Рейсинг Пойнт» хочет опротестовать «суровые» санкции.

Напомним, «Рейсинг Пойнт» была оштрафована на € 400 тыс. и лишилась 15 очков в Кубке конструкторов после того, как Международная автомобильная федерация удовлетворила протест «Рено».

«Рено» подал протест после финиша Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата мира. В итоге федерация приняла решение удовлетворить протест. Команда лишилась по 7,5 очка за каждую из машин. Кроме того, «Рено» подавала протест после финиша каждой последующей гонки, однако за Гран-при Венгрии и Великобритании «Рейсинг Пойнт» получил лишь предупреждение, а набранные очки остались в копилке команды.

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