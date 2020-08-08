Источник: в «Даймлере» недовольны Тото Вольфом

В «Даймлере» недовольны тем, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ведёт дополнительную деятельность в Формуле-1, сообщает нидерландское издание NU со ссылкой на несколько источников, близких к «Мерседесу». Сообщается, что генеральный директор «Даймлера» Ола Каллениус недоволен, что Вольф сосредоточен не исключительно на интересах команды, а занимается карьерами Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, а также имеет доли в командах «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс».



«Хотя „Даймлер“ всегда и всецело доверял Вольфу, внутри компании наблюдается недовольство дополнительной деятельностью австрийца», — пишет NU.



Контракт Вольфа с «Даймлером» истекает по окончании сезона-2020. В случае ухода из «Мерседеса» Вольф может продолжить карьеру либо в «Рейсинг Пойнт», либо заменить Чейза Кэри на посту генерального директора Liberty Media.