Источник: в «Даймлере» недовольны Тото Вольфом

В «Даймлере» недовольны тем, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ведёт дополнительную деятельность в Формуле-1, сообщает нидерландское издание NU со ссылкой на несколько источников, близких к «Мерседесу». Сообщается, что генеральный директор «Даймлера» Ола Каллениус недоволен, что Вольф сосредоточен не исключительно на интересах команды, а занимается карьерами Валттери Боттаса и Джорджа Расселла, а также имеет доли в командах «Рейсинг Пойнт» и «Уильямс».
«Хотя „Даймлер“ всегда и всецело доверял Вольфу, внутри компании наблюдается недовольство дополнительной деятельностью австрийца», — пишет NU.
Контракт Вольфа с «Даймлером» истекает по окончании сезона-2020. В случае ухода из «Мерседеса» Вольф может продолжить карьеру либо в «Рейсинг Пойнт», либо заменить Чейза Кэри на посту генерального директора Liberty Media.
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