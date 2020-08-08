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Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия Формулы-1, Хюлькенберг — 3-й, Квят — 16-й

Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия Формулы-1, Хюлькенберг — 3-й, Квят — 16-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место у его напарника Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент квалификации и стал только пятнадцатым. Его напарник Пьер Гасли показал седьмой результат.

Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,154
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,063
3. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,928
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,143
6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,274
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,380
8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,460
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,515
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,624

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Рено») — 1.27,011
12. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,078
13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.27,083
14. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,254
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,455

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.27,882
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.28,236
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.28,430
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.28,433
20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,493.

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