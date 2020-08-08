Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия Формулы-1, Хюлькенберг — 3-й, Квят — 16-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при 70-летия Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место у его напарника Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не сумел выйти во второй сегмент квалификации и стал только пятнадцатым. Его напарник Пьер Гасли показал седьмой результат.



Формула-1. Гран-при 70-летия. Квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,154

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,063

3. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,928

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,143

6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,274

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,380

8. Шарль Леклер («Феррари») — +1,460

9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,515

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,624



Не прошли в третий сегмент:



11. Эстебан Окон («Рено») — 1.27,011

12. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.27,078

13. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.27,083

14. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,254

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,455



Не прошли во второй сегмент:



16. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.27,882

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.28,236

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.28,430

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.28,433

20. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,493.