Валттери Боттас: горд пилотировать этот болид. Он очень быстр
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал победу в квалификации Гран-при 70-летия. Финн в тринадцатый раз в карьере завоевал поул.
«Прекрасные ощущения. Люблю квалификационные сессии, особенно когда они проходят так гладко. Здорово выжать максимум из себя и болида. Мы сделали хороший шаг вперёд в плане настроек по сравнению с минувшим уик-эндом. Думаю, поэтому квалификация прошла лучше, чем на минувшей неделе. Я очень доволен. Горд пилотировать этот болид, он очень быстр», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.
Напомним, второе место в квалификации Гран-при 70-летия завоевал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.
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