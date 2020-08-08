Хэмилтон: не лучший мой круг

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при 70-летия, по итогам которой он занял второе место. По словам британца, решающая попытка была проведена не лучшим образом.

«Это было не очень хорошо, но Валттери проделал отличную работу. Что касается меня, был не лучший мой круг. Если говорить о стратегии, сомневаюсь, что многие смогут работать на „софте“. Очень маловероятно, что многие решатся на тактику одного пит-стопа», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, поул на Гран-при 70-летия завоевал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, для финна это тринадцатая победа в квалификациях. С третьего места старт примет Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.