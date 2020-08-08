Нико Хюлькенберг: нас ждёт завтрашний день, так что никаких празднований

Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в составе «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, прокомментировал итоги квалификации Гран-при 70-летия. Немцу удалось показать третий результат, но он подчёркивает, что не спешит праздновать и настраивается на день гонки.
«Сумасшедшие несколько дней. На минувшей неделе суббота была хорошей, но в воскресенье меня ожидало разочарование. Сегодня усложнил себе задачу во втором сегменте. Испугался, что повредил болид. Немного удивил результат, но теперь у меня на лице большая улыбка. Сегодня только суббота, но это был небольшой приятный момент. Как бы то ни было, нас ждёт завтрашний день, так что никаких празднований.
Конечно, неучастие в гонке на минувшей неделе мне навредило — машина для меня по-прежнему нова. Пытаюсь узнавать её как можно быстрее", — приводит слова немца BBC.
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