Эстебан Окон потеряет три места на старте Гран-при 70-летия

Пилот «Рено» Эстебан Окон потеряет три позиции на Гран-при 70-летия, сообщает пресс-служба ФИА. Штрафные санкции на француза наложены за инцидент, произошедший в ходе квалификационной сессии. В одном из эпизодов Окон заблокировал на быстром круге гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла.

Кроме потери мест на старте Эстебан получил один штрафной балл к суперлицензии.

Таким образом, завтра, 9 августа, Окон примет старт на Гран-при 70-летия с четырнадцатого места. Напомним, победителем квалификации стал Валттери Боттас на «Мерседесе». Второе место завоевал напарник финна Льюис Хэмилтон, тройку лучших замкнул Нико Хюлькенберг, временно заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса.

Даниил Квят стартует в гонке с 16-й позиции.