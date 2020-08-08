Ферстаппен: рад за Хюлькенберга, надеюсь, в 2021 году он получит место боевого пилота
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал успех Нико Хюлькенберга в квалификации Гран-при 70-летия, а также поделился впечатлениями от выступления в субботней сессии.
«В первую очередь рад за Нико Хюлькенберга. Он должен был выступать в нынешнем сезоне на постоянной основе. Надеюсь, в 2021 году он получит место боевого пилота в Формуле-1. Что касается меня, надеюсь, завтра удастся хороший старт.
Вероятно, первый отрезок гонки пройдёт лучше. Конечно, многое зависит от того, появится ли на трассе сейфти-кар, но у нас хорошие стартовые позиции. Не ожидаю проблем с болидом, так что нужно просто хорошо стартовать", — приводит слова Ферстаппена GPblog.
По итогам квалификации нидерландец стал четвёртым.
- 8 августа 2020
-
18:22
-
18:07
-
17:32
-
17:26
-
17:21
-
17:06
-
16:04
-
15:45
-
15:32
-
15:30
-
14:15
-
14:02
-
13:09
-
12:20
-
11:44
-
11:28
-
10:27
-
10:00
-
00:58
- 7 августа 2020
-
23:45
-
23:16
-
23:15
-
22:56
-
22:48
-
22:36
-
21:52
-
21:40
-
21:40
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:44
-
20:43
-
20:24
-
20:13
Партнерский контент