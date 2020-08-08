Ферстаппен: рад за Хюлькенберга, надеюсь, в 2021 году он получит место боевого пилота

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал успех Нико Хюлькенберга в квалификации Гран-при 70-летия, а также поделился впечатлениями от выступления в субботней сессии.

«В первую очередь рад за Нико Хюлькенберга. Он должен был выступать в нынешнем сезоне на постоянной основе. Надеюсь, в 2021 году он получит место боевого пилота в Формуле-1. Что касается меня, надеюсь, завтра удастся хороший старт.

Вероятно, первый отрезок гонки пройдёт лучше. Конечно, многое зависит от того, появится ли на трассе сейфти-кар, но у нас хорошие стартовые позиции. Не ожидаю проблем с болидом, так что нужно просто хорошо стартовать", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

По итогам квалификации нидерландец стал четвёртым.