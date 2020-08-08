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Айлотт выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Мазепин — 4-й, Шварцман — 8-й

Айлотт выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Мазепин — 4-й, Шварцман — 8-й
Авто / Младшие серии 0

На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка уик-энда в Формуле-2. Её победителем стал Каллум Айлотт, второе место досталось Кристиану Лундгору, тройку лучших замкнул Джек Эйткен. Никита Мазепин финишировал на четвёртой позиции, а воспитанник SMP Racing и член гоночной Академии «Феррари» Роберт Шварцман стал восьмым. Артём Маркелов финишировал 19-м.

Мазепин, как и пилоты «Према» Шварцман и Мик Шумахер, выбрали альтернативную тактику со стартом на более жёстких шинах. После пит-стопа Мазепин вернулся на трассу сразу позади Шумахера, но сумел справиться с сопротивлением сына семикратного чемпиона мира и на последних кругах последовательно прошёл Юки Цуноду и Луи Делетраза.

Что касается Шварцмана, то он успешно стартовал, отыграв несколько позиций, и после пит-стопов лидеров оказался на третьей позиции, позади Никиты Мазепина. После остановок Роберту удалось догнать напарника, однако момента для удачной атаки до конца гонки так и не выдалось. Завтра Шварцман будет стартовать с поула.

В зачёте пилотов Шварцман откатился на третье место. Теперь он уступает 17 очков Каллуму Айлотту и 15 Кристиану Лундгору.

Формула-2. Великобритания. Первая гонка

1. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing)
2. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix ) — +8,5
3. Джек Эйткен (Campos Racing) — +12,3
4. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — +15,0
5. Луи Делетраз (Charouz Racing System ) — +16,6
6. Юки Цунода (Carlin) — +17,0
7. Мик Шумахер (Prema Racing) — +19,2
8. Роберт Шварцман (Prema Racing) — +20,0
9. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +20,4
10. Фелипе Другович (MP Motorsport) — +24,1...
19. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) — +1.14,1.

Формула-2 2020. Этап 5, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка 1 (29 кругов)
08 августа 2020, суббота. 17:45 МСК
Окончено
1
Каллум Айлотт
UNI-Virtuosi Racing
51:12.407
2
Кристиан Лундгор
ART Grand Prix
+8.574
3
Джек Эйткен
Campos Racing
+12.303
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