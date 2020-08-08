Эггинтон: Квят был способен пройти в квалификации намного дальше

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал выступление пилотов команды в квалификации Гран-при 70-летия. Функционер отметил, что Даниил Квят имел возможность пройти в сессии намного дальше. Напомним, россиянин не вышел из первого сегмента квалификации и примет старт с 16-й позиции.

«Учитывая нашу конкурентоспособность в пятницу, которая совпала с ожиданиями, мы ожидали оказаться в центре борьбы середняков в квалификации, и всё было именно так: машина показывала хорошую скорость.



К сожалению для Даниила, его лучший круг в первом сегменте, который выглядел очень хорошо, был испорчен сносом машины после широкого выхода из поворота. Досадно, ведь он хорошо выступает в этот уик-энд и был способен пройти в квалификации намного дальше.



Пьер сумел легко завершить круг в первом сегменте, пройдя во второй сегмент. Q2 прошёл без происшествий, а вторая попытка Пьера была близка к идеалу и позволила ему легко пройти в топ-10. Третий сегмент стал ещё одной хорошей сессией, Пьер обеспечил команде заслуженное седьмое место на решётке.



Очень довольны сегодняшним выступлением, но, конечно, значение имеет то, что будет завтра. Теперь мы хорошенько поработаем над вариантами гоночной стратегии, нацеливаясь использовать стартовую позицию Пьера и позволить Даниилу продвинуться вперёд, к очковой зоне», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.