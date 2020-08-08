Феттель: такое ощущение, словно я упёрся в стену

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал лишь 12-й результат в квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1.



«Мы много всего попробовали, и я должен отдать должное команде за проделанную работу. В этот уик-энд мне чуть лучше в машине, чем в прошлый, но если смотреть на секундомер, то вы не увидите разницы. У меня такое ощущение, словно я упёрся в стену. Не думаю, что в моей машине был больший потенциал. Разочаровывает, когда ты 12-й и с таким отставанием от Шарля, но, как я сказал, я делаю всё, что могу, и не думаю, что машина могла сегодня сделать больше, чем она сделала.



Мы в том же положении, что и на прошлой неделе, ничего не изменилось. Все работают и выкладываются по полной, но похоже, что есть что-то, что мы просто не можем изменить. Это не вопрос удачи или невезения. Завтра будет трудно набрать очки, но мы сделаем всё, что можем», — приводит слова Феттеля F1i.