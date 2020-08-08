Феттель: такое ощущение, словно я упёрся в стену

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал лишь 12-й результат в квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1.
«Мы много всего попробовали, и я должен отдать должное команде за проделанную работу. В этот уик-энд мне чуть лучше в машине, чем в прошлый, но если смотреть на секундомер, то вы не увидите разницы. У меня такое ощущение, словно я упёрся в стену. Не думаю, что в моей машине был больший потенциал. Разочаровывает, когда ты 12-й и с таким отставанием от Шарля, но, как я сказал, я делаю всё, что могу, и не думаю, что машина могла сегодня сделать больше, чем она сделала.
Мы в том же положении, что и на прошлой неделе, ничего не изменилось. Все работают и выкладываются по полной, но похоже, что есть что-то, что мы просто не можем изменить. Это не вопрос удачи или невезения. Завтра будет трудно набрать очки, но мы сделаем всё, что можем», — приводит слова Феттеля F1i.
- 8 августа 2020
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:10
-
21:04
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:09
-
19:44
-
19:12
-
19:06
-
18:55
-
18:47
-
18:22
-
18:07
-
17:32
-
17:26
-
17:21
-
17:06
-
16:04
-
15:45
-
15:32
-
15:30
-
14:15
-
14:02
-
13:09
-
12:20
-
11:44
-
11:28
-
10:27
-
10:00