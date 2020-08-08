Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Райкконен отреагировал на последний результат в квалификации

Райкконен отреагировал на последний результат в квалификации
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал тот факт, что в квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1 он занял двадцатое и последнее место. Финн проиграл своему напарнику, Антонио Джовинацци, 60 тысячных.

«Разочаровывает быть так далеко позади, когда мы выложились по максимуму. Но ситуация такая, какая есть. У нас проблемы в квалификации, и круг получше или похуже определяет разницу между 16-м и 20-м местами, что не слишком принципиально. Не думаю, что есть простое решение для наших проблем, да и не сделать слишком много за неделю или две, иначе мы бы уже сделали это. Всё, что мы можем сейчас, так это выйти завтра на старт, сделать всё, что в наших силах, и посмотреть, где мы окажемся», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020