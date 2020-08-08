Райкконен отреагировал на последний результат в квалификации

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал тот факт, что в квалификации Гран-при 70-летия Формулы-1 он занял двадцатое и последнее место. Финн проиграл своему напарнику, Антонио Джовинацци, 60 тысячных.
«Разочаровывает быть так далеко позади, когда мы выложились по максимуму. Но ситуация такая, какая есть. У нас проблемы в квалификации, и круг получше или похуже определяет разницу между 16-м и 20-м местами, что не слишком принципиально. Не думаю, что есть простое решение для наших проблем, да и не сделать слишком много за неделю или две, иначе мы бы уже сделали это. Всё, что мы можем сейчас, так это выйти завтра на старт, сделать всё, что в наших силах, и посмотреть, где мы окажемся», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 8 августа 2020
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