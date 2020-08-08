Видео: Окон блокирует Расселла, за что позднее получит штраф

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего в первом сегменте квалификации Гран-при 70-летия на автодроме «Сильверстоун». Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл находился на быстром круге, когда перед ним на трассе оказался французский пилот «Рено» Эстебан Окон. Француз не успел вовремя освободить гоночную траекторию и тем самым испортил круг коллеги. Несмотря на это, Расселл пробился во второй сегмент квалификации, но Окон, в соответствии с регламентом, все равно был оштрафован и потеряет три позиции на стартовой решётке. Таким образом, Эстебан начнёт воскресную гонку не с 11-го места, а с 14-го, оказавшись как раз перед Расселлом.

Права на видео принадлежат Formula One World Chamoionship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.