Тиктум опять угрожал выбить соперника. За такую аварию он был дисквалифицирован на год

Британский гонщик Формулы-2 Дэниел Тиктум вновь не сумел справиться с эмоциями. В основной гонке второго британского этапа Ф-2 Тиктум вышел из себя после борьбы с двумя соперниками — Артёмом Маркеловым и Луи Делетразом на 15-м круге гонки. Делетраз обошёл обоих пилотов, однако Тиктуму что-то не понравилось в поведении Луи.
Британец сказал по радио: «В следующий раз, когда он попробует совершить такой же манёвр в стиле камикадзе, я с ним столкнусь! Я больше никогда не буду относиться к нему так же уважительно».
Журналисты обратили внимание на комментарий Тиктума, поскольку в карьере Дэниела был случай, когда он специально врезался в соперника, причём это случилось тоже в Сильверстоуне. В 2015 году в серии MSA Formula Тиктум специально врезался в Рикки Колларда, причём для этого Дэниел специально обогнал несколько машин под сейфти-каром. За этот поступок Дэниел был дисквалифицирован на один сезон.
- 8 августа 2020
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