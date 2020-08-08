Шварцман — о старте с поула: цель — хорошо стартовать и создать гандикап

Российский гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на восьмом месте после старта с 11-й позиции в основной гонке британского этапа Формулы-2.



«В целом я чувствую, что мы прибавили. Мы финишировали восьмыми, отыграли несколько позиций и постоянно ехали в хорошем темпе. Первый отрезок закончился довольно хорошо, я был позади Мика и Мазепина с более-менее таким же темпом. После пит-стопа Мика я попробовал остаться на трассе чуть дольше, на пару кругов. Шины обрели второе дыхание, я начал ехать быстрее. Пит-стоп был довольно хорошим, и когда я выехал, то на мягких покрышках было чуть больше проблем. Я не мог пройти Мика, потому что это очень трудно при высокой прижимной силе.



При старте завтра с поул-позишен цель — максимально хорошо выполнить свою работу, хорошо стартовать и создать гандикап при хорошей работе с шинами», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».