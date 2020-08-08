«Нужно очистить своё имя». Зафнауэр всё ещё уверен, что «Рейсинг Пойнт» ничего не нарушала

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнуаэр объяснил, почему его команда намерена подать апелляцию на решение стюардов признать её вину в копировании задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса».



«Стюарды неправы в своей оценке. У нас 886 уникальных чертежей этих воздухозаборников, и если посмотреть на правила, то они гласят, что дизайн должен быть ваш. Мы спроектировали всё сами. Стюарды говорят — да, но в начале своего проектирования вы посмотрели на воздухозаборники „Мерседеса“ и начали работать. Но нужно помнить, что в 2019 году эти узлы не входили в число запрещённых. Так что можно спросить самих себя: если мы начали с дизайна „Мерседеса“ и спроектировали сами, то как начали свою работу с воздухозаборниками в „Хаасе“ и „Альфа Таури“? Дело в том, что если ты что-то узнаёшь о разрешённом для поставок узле в 2019 году — а в нашем случае в 2018-м — когда получение такой информации было легально, то ты не можешь взять и забыть.



Нам нужно подавать апелляцию, потому что мы соблюдали регламент — и спортивный, и технический, и нам нужно очистить своё имя. Мы не должны терять 15 очков и не должны терять 400 тысяч евро, потому что не делали ничего неправильного.



Суть Формулы-1 — эксплуатирование регламента на пределе. И то, что мы хорошо выполнили свою работу и имеем конкурентоспособную машину, не значит, что мы сделали что-то неправильно. Я не думаю, что когда дело дойдёт до Апелляционного суда, то суть будет в этих воздухозаборниках — это лишь маленькая часть. Суть в том, что люди смотрят на нашу машину и говорят: „Вы скопировали “Мерседес». Или: «Вы скопировали больше, чем скопировали бы мы». Что ж, к сожалению, Формула-1 по своей сути базируется на копировании", — приводит слова Зафнауэра Crash.