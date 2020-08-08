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«Нужно очистить своё имя». Зафнауэр всё ещё уверен, что «Рейсинг Пойнт» ничего не нарушала

«Нужно очистить своё имя». Зафнауэр всё ещё уверен, что «Рейсинг Пойнт» ничего не нарушала
Авто / Формула-1 0

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнуаэр объяснил, почему его команда намерена подать апелляцию на решение стюардов признать её вину в копировании задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса».

«Стюарды неправы в своей оценке. У нас 886 уникальных чертежей этих воздухозаборников, и если посмотреть на правила, то они гласят, что дизайн должен быть ваш. Мы спроектировали всё сами. Стюарды говорят — да, но в начале своего проектирования вы посмотрели на воздухозаборники „Мерседеса“ и начали работать. Но нужно помнить, что в 2019 году эти узлы не входили в число запрещённых. Так что можно спросить самих себя: если мы начали с дизайна „Мерседеса“ и спроектировали сами, то как начали свою работу с воздухозаборниками в „Хаасе“ и „Альфа Таури“? Дело в том, что если ты что-то узнаёшь о разрешённом для поставок узле в 2019 году — а в нашем случае в 2018-м — когда получение такой информации было легально, то ты не можешь взять и забыть.

Нам нужно подавать апелляцию, потому что мы соблюдали регламент — и спортивный, и технический, и нам нужно очистить своё имя. Мы не должны терять 15 очков и не должны терять 400 тысяч евро, потому что не делали ничего неправильного.

Суть Формулы-1 — эксплуатирование регламента на пределе. И то, что мы хорошо выполнили свою работу и имеем конкурентоспособную машину, не значит, что мы сделали что-то неправильно. Я не думаю, что когда дело дойдёт до Апелляционного суда, то суть будет в этих воздухозаборниках — это лишь маленькая часть. Суть в том, что люди смотрят на нашу машину и говорят: „Вы скопировали “Мерседес». Или: «Вы скопировали больше, чем скопировали бы мы». Что ж, к сожалению, Формула-1 по своей сути базируется на копировании", — приводит слова Зафнауэра Crash.

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