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Смоляр: я отыграл шесть позиций и очень доволен машиной

Смоляр: я отыграл шесть позиций и очень доволен машиной
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на 13-м месте в основной гонке второго британского этапа Формулы-3 после старта с 17-й позиции. При этом на старте россиянин проиграл два места, зато в течение гонки отыграл шесть.

«Мне гонка очень понравилась. В течение всего заезда у меня был очень быстрый темп, и я отыграл шесть позиций. Сегодня я очень доволен машиной по сравнению со вчерашней квалификацией. Конечно, «Према Рейсинг» гораздо быстрее, чем все остальные, но я чувствую, что ехал примерно, как Оскар Пиастри, который финишировал седьмым. Я догонял первую десятку пилотов очень быстро, но потерял много времени на обгоне нескольких соперников. К сожалению, у нас пит-стопов нет, гонка — всего двадцать кругов, и сложно догнать, даже если ты быстрее других. В итоге у меня только тринадцатое место.

Очень обидно за вчерашнюю квалификацию: действительно темп у нас сильный и мы могли бы бороться за высокие места, а приходится прорываться из конца пелотона. Машина в гонке у нас хорошая, и по прошлой неделе мы знаем, что на ней можно выиграть. Поэтому я уверен в завтрашнем дне и готов бороться, чтобы набрать очки», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

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